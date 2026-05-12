Un cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova è risultato negativo al test per l’hantavirus. Il Ministero ha deciso di aumentare il livello di allerta a seguito di questa situazione. La persona era sotto osservazione nel Veneto, dove si monitorano eventuali rischi legati a questa infezione. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione o su eventuali misure aggiuntive è stato comunicato al momento.

È risultato negativo al test per l’hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a Radio Anch’io su Rai Radio 1. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell’aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato ieri sera. “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi – ha spiegato Campitiello – ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e che abbia un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, negativo al test il paziente sudafricano in Veneto. Ministero alza livello di allerta – La diretta

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