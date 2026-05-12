Hantavirus Min Salute | massima cautela Allo Spallanzani tampone giovane calabrese

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso in cui invita le Regioni a mantenere alta l’attenzione sull’Hantavirus, adottando misure di cautela e controlli più stringenti. Recentemente, presso l’istituto Spallanzani è stato effettuato un tampone su un giovane proveniente dalla Calabria, in seguito a sospetti di infezione. Nessuna conferma ufficiale sulla diagnosi al momento.

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Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela per l’Hantavirus, raccomandando a tutte le Regioni un elevato livello di attenzione clinica e diagnostica. Intanto, sono arrivati allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese attualmente in isolamento a Villa San Giovanni. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hantavirus, Min. Salute: massima cautela. Allo Spallanzani tampone giovane calabrese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus, Min. Salute: massima cautela. Allo Spallanzani tampone giovane calabrese Notizie correlate Hantavirus, svolta sul giovane calabrese: campioni allo Spallanzani, nessun sintomo finora rilevatoRoma - Il 25enne di Villa San Giovanni resta in isolamento: allo Spallanzani solo i campioni biologici. Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani: "È sintomatico"Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Argomenti più discussi: Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti; Hantavirus, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea; Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, l’Oms aggiorna le linee guida: Quarantena e monitoraggio attivo per i contatti ad alto rischio. La sindaca di Villa San Giovanni smentisce il trasferimento a Roma del 25enne calabrese entrato in contatto con la donna morta per Hantavirus a Johannesburg. Il ragazzo è in buone condizioni e resta in quarantena domiciliare: allo Spallanzani saranno in x.com Hantavirus mi devo preoccupare? - reddit.com reddit Hantavirus, allo Spallanzani i campioni biologici del 25enne calabrese. L’Oms: 11 casi confermatiLa direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Rosaria Campitiello del ministero della Salute è intervenuta a Radio Anch’io: con la circolare sull’hantavirus è stato elevato il livello di allerta ... editorialedomani.it