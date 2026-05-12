Hantavirus Min Salute | massima cautela Allo Spallanzani tampone giovane calabrese
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso in cui invita le Regioni a mantenere alta l’attenzione sull’Hantavirus, adottando misure di cautela e controlli più stringenti. Recentemente, presso l’istituto Spallanzani è stato effettuato un tampone su un giovane proveniente dalla Calabria, in seguito a sospetti di infezione. Nessuna conferma ufficiale sulla diagnosi al momento.
Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela per l’Hantavirus, raccomandando a tutte le Regioni un elevato livello di attenzione clinica e diagnostica. Intanto, sono arrivati allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese attualmente in isolamento a Villa San Giovanni. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, Min. Salute: massima cautela. Allo Spallanzani tampone giovane calabrese
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