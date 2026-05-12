Hantavirus l’ospedale di Rimini pronto a gestire eventuali casi Procedure e protocolli già previsti

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale di Rimini si prepara a gestire eventuali casi di Hantavirus, con procedure e protocolli già predisposti. La direttrice sanitaria dell'Ausl Romagna ha affermato che, nonostante la presenza del virus nel paese, non c’è motivo di preoccuparsi, e che l’istituto è pronto a intervenire se necessario. La dichiarazione è stata rilasciata questa mattina durante un evento con la presentazione dei nuovi direttori di Anestesia, Rianimazione e Urologia.

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Non sembra preoccupare più di tanto l'Ausl Romagna la presenza dell'Hantavirus in Italia. Come precisa infatti questa mattina a Rimini la direttrice sanitaria Francesca Bravi, a margine della presentazione alla stampa dei nuovi direttori di Anestesia e Rianimazione, e Urologia, "c'è una procedura.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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