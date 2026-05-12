Hantavirus l’ospedale di Rimini pronto a gestire eventuali casi Procedure e protocolli già previsti
L'ospedale di Rimini si prepara a gestire eventuali casi di Hantavirus, con procedure e protocolli già predisposti. La direttrice sanitaria dell'Ausl Romagna ha affermato che, nonostante la presenza del virus nel paese, non c’è motivo di preoccuparsi, e che l’istituto è pronto a intervenire se necessario. La dichiarazione è stata rilasciata questa mattina durante un evento con la presentazione dei nuovi direttori di Anestesia, Rianimazione e Urologia.
Non sembra preoccupare più di tanto l'Ausl Romagna la presenza dell'Hantavirus in Italia. Come precisa infatti questa mattina a Rimini la direttrice sanitaria Francesca Bravi, a margine della presentazione alla stampa dei nuovi direttori di Anestesia e Rianimazione, e Urologia, "c'è una procedura.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Hantavirus, Ministero della Salute “Attivati i protocolli di sorveglianza previsti”ROMA (ITALPRESS) – A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla...
Hantavirus, Argentina: 41 casi nel 2026. “Diffusione della malattia già oltre la soglia dell'epidemia”Roma, 6 maggio 2026 – Non ci sono solo i due casi accertati di hantavirus e i 5 sospetti tra i passeggeri della MV Hondius, secondo quanto emerge in...
Argomenti più discussi: Hantavirus. L'Ecdc aggiorna le linee guida: Tutti i passeggeri della nave sono contatti ad alto rischio. In ospedale raccomandate le Ffp2; Hantavirus, dalla quarantena ai casi sospetti: le misure per l'Italia; Cos’è l’hantavirus delle Ande e come avviene il contagio; Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti.
#Hantavirus Il ragazzo di 25anni di origini calabresi, già in isolamento, è stato trasferito all’Ospedale Spallanzani per sintomi compatibili con il virus. Aveva viaggiato in aereo con una donna malata. L’#OMS ha reso noto che sono 11 i casi sospetti. 9 confer facebook
#NEWS – #Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus. In quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi. Grave una donna francese. Il paziente sudafricano ricoverato in isolamento precauzionale a Padova è risultato negativo ai test, men x.com
L'Hantavirus non è il prossimo Covid, ma prova a dirlo ai media | The Daily Show - reddit.com reddit
Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, Oms: 11 casi sospetti e nove confermati. Paziente in Veneto negativo. LIVE ... tg24.sky.it