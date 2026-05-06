In Argentina sono stati registrati 41 casi di hantavirus nel 2026, secondo le autorità sanitarie locali. La diffusione della malattia ha superato la soglia di quanto considerato un'epidemia. Finora, sono stati confermati due casi e altri cinque sono ancora in fase di sospetto. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità che monitorano la diffusione del virus e le eventuali misure di prevenzione.

Roma, 6 maggio 2026 – Non ci sono solo i due casi accertati di hantavirus e i 5 sospetti tra i passeggeri della MV Hondius, secondo quanto emerge in queste ore il governo dell'Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus che ha già portato alla morte di tre persone, ha confermato 41 casi della malattia dall'inizio del 2026 e ha riferito che l'attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione della malattia superiore rispetto agli anni precedenti. E soprattutto "superiore alla soglia di epidemia", secondo quanto appena comunicato dal Ministero della Salute del paese sudamericano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, Argentina: 41 casi nel 2026. “Diffusione della malattia già oltre la soglia dell'epidemia”

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