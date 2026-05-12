Hantavirus Lorenzin Pd | Errori su piano pandemico ed esercitazioni

Il ministero della salute ha commentato la situazione relativa all’hantavirus, sottolineando che molte informazioni scientifiche sono già disponibili. La responsabile del partito di maggioranza ha fatto riferimento a errori commessi in passato riguardo al piano pandemico e alle esercitazioni. La discussione si concentra sulla differenza tra questa emergenza e quella del Covid, evidenziando che in questo caso si tratta di un virus già noto.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "Sull'hantavirus esistono già molte conoscenze scientifiche. Non siamo quindi di fronte a uno scenario simile a quello vissuto con il Covid, allora un virus completamente nuovo. Certo, questo rappresenta comunque un primo stress test internazionale dopo la pandemia e qualche criticità, soprattutto sul piano della comunicazione, mi sembra sia emersa. Noi stiamo seguendo tutte le procedure di allerta previste. Ma questa vicenda dimostra ancora una volta il ruolo fondamentale dell'Organizzazione mondiale della sanità e del coordinamento internazionale nella gestione delle emergenze sanitarie". Lo ha detto Beatrice Lorenzin (Pd), a margine del convegno organizzato a Roma da Fnopi per la Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra oggi 12 maggio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hantavirus, Lorenzin (Pd): "Errori su piano pandemico ed esercitazioni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanità, Giuliano: "Nuovo piano pandemico per evitare errori passati"Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l'iter per non ripetere gli errori del passato” “A sei anni esatti dal primo caso di Covid... Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato” A sei anni dal primo caso di Covid, la UGL Salute denuncia ritardi nel Piano Pandemico, nella realizzazione dei posti letto e nella formazione del...