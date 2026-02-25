Sanità Giuliano UGL | Nuovo piano pandemico | accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato 

A sei anni dal primo caso di Covid, la UGL Salute denuncia ritardi nel Piano Pandemico, nella realizzazione dei posti letto e nella formazione del personale, evidenziando la vulnerabilità del sistema sanitario italiano.. “A sei anni esatti dal primo caso di Covid in Italia – afferma il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – ci troviamo di fronte a una realtà che non avremmo voluto vedere: il nostro Paese non è ancora pronto ad affrontare una nuova emergenza sanitaria. È un dato che desta profonda preoccupazione e che non possiamo più permetterci di ignorare”. Giuliano sottolinea come il Piano Pandemico 2025-2029, annunciato da tempo e indispensabile per definire strategie, protocolli e responsabilità operative, sia ancora. “La mancata approvazione del Piano – prosegue – sta generando un vuoto normativo che impedisce una pianificazione omogenea e tempestiva. Non possiamo affrontare un’emergenza senza una cornice chiara: significherebbe ripetere gli errori del passato”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

