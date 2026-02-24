Sanità Giuliano | Nuovo piano pandemico per evitare errori passati

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, denuncia che l’Italia non ha ancora adottato un nuovo piano pandemico, a sei anni dal primo caso di Covid. La causa risiede nella lentezza delle procedure, che rischiano di compromettere una risposta efficace in caso di emergenza. Giuliano sottolinea la necessità di accelerare i processi per evitare di ripetere gli errori del passato. La questione rimane al centro del dibattito sanitario attuale.

"A sei anni esatti dal primo caso di Covid in Italia – afferma il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – ci troviamo di fronte a una realtà che non avremmo voluto vedere: il nostro Paese non è ancora pronto ad affrontare una nuova emergenza sanitaria. È un dato che desta profonda preoccupazione e che non possiamo più permetterci di ignorare". Giuliano sottolinea come il Piano Pandemico 2025-2029, annunciato da tempo e indispensabile per definire strategie, protocolli e responsabilità operative, sia ancora.

