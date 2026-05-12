Il professor Francesco Vaia, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria, ha dichiarato che attualmente non è necessario sviluppare un vaccino contro l’Hantavirus. La sua opinione viene espressa in un contesto in cui si discute della situazione epidemiologica e delle misure di prevenzione da adottare. Vaia, docente universitario, ha commentato la questione durante un intervento pubblico, sottolineando l'importanza di tutelare l’Organizzazione mondiale della sanità.

Roma, 12 maggio 2026 – “Non c’è bisogno di un vaccino ”. È moderatamente sereno il professor Francesco Vaia, docente universitario e già direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, nel parlare dell’ Hantavirus. “Andremmo verso una società eccessivamente ‘medicamentata”, puntualizza.' Però, professore, la sensazione è che dalla pandemia da Covid-19 non abbiamo imparato nulla. “Dire questo è eccessivo. L’Hantavirus è una zoonosi, una malattia che si manifesta fra i roditori. Un salto di specie è avvenuto fra roditore e uomo, ma il contagio fra uomini è ancora più difficile e la sintomatologia è lieve”. Quello che fa paura è l’alta mortalità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, l’ex capo della Prevenzione: “Non c’è bisogno di vaccino. L’Oms va salvaguardata”

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