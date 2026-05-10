Il capo dell’OMS rassicura gli abitanti di Tenerife oggi arriva la nave colpita dall’hantavirus

Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che oggi arriverà a Tenerife la nave MV Hondius, battente bandiera olandese. A bordo ci sono oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. La nave, colpita da un caso di hantavirus, si dirige verso le Isole Canarie e l’arrivo è previsto nelle prime ore di domenica. Nessuna altra informazione è stata fornita sui passeggeri.

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