Il capo dell’OMS rassicura gli abitanti di Tenerife oggi arriva la nave colpita dall’hantavirus
Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che oggi arriverà a Tenerife la nave MV Hondius, battente bandiera olandese. A bordo ci sono oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. La nave, colpita da un caso di hantavirus, si dirige verso le Isole Canarie e l’arrivo è previsto nelle prime ore di domenica. Nessuna altra informazione è stata fornita sui passeggeri.
La MV Hondius colpita da Hantavirus, battente bandiera olandese e con a bordo oltre 140 passeggeri e membri dell’equipaggio, è diretta alle Isole Canarie, a Tenerife specificamente, il suo arrivo è previsto per le prime ore di domenica. Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insieme al ministro della Salute spagnolo Monica Garcia e al ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska, è arrivato sull’isola sabato per coordinare lo sbarco dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. “So che siete preoccupati. So che quando sentite la parola ‘epidemia’ e vedete una nave dirigersi verso le vostre coste, riaffiorano ricordi che nessuno di noi ha ancora completamente superato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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