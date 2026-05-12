Hantavirus le disposizioni ministeriali per fronteggiarlo entreranno a far parte del Piano Pandemico Nazionale 2025-2029?
Le autorità hanno annunciato che le nuove disposizioni riguardanti l'Hantavirus saranno integrate nel Piano Pandemico Nazionale 2025-2029. La decisione arriva dopo l'adozione di specifiche misure ministeriali per affrontare il rischio legato al virus. Questa integrazione mira a garantire una risposta strutturata e coordinata in caso di eventuali focolai, seguendo le procedure previste dal piano. La discussione sull'argomento si concentra sulla sua eventuale applicazione futura e sulle modalità di implementazione.
Il richiamo al Piano Pandemico Nazionale è particolarmente importante: non come “licenza preventiva” per nuove restrizioni generalizzate, ma come cornice giuridica e operativa capace di evitare improvvisazione, arbitrarietà e conflitti istituzionali In merito alle indiscrezioni dell’ultima or.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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