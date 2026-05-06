piano pandemico nazionale 2025 2029 ignorate terapie domiciliari precoci e autonomia prescrittiva dei medici di base

Il Piano Pandemico nazionale 2025-2029 non prevede l’uso di terapie domiciliari precoci né dà spazio all’autonomia prescrittiva dei medici di base. In una pandemia respiratoria, il momento giusto per intervenire è fondamentale, ma le strategie indicate sembrano trascurare queste modalità di trattamento e il ruolo dei medici di famiglia. Questa scelta potrebbe influire sulla gestione dei pazienti nelle fasi iniziali della malattia.

Perché in una pandemia respiratoria il tempo terapeutico è decisivo, la gestione a domicilio è la vera diga contro il collasso ospedaliero, il medico di base deve avere protocolli chiari, aggiornati e flessibili e non solo indicazioni generiche Il nuovo Piano Pandemico 2025–2029 viene present.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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