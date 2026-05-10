Nella giornata di ieri, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029. La decisione arriva in un momento in cui si guarda alla gestione delle emergenze sanitarie future, con la pubblicazione di un documento che definisce le linee guida e le strategie da adottare nei prossimi anni. Il piano era stato predisposto e sottoposto all’approvazione delle autorità competenti in precedenza.

Coincidenza (e non allerta) vuole che il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029 sia stato approvato ieri dalla Conferenza Stato-Regioni. Vuol dire che, se mai dovesse scoppiare una nuova epidemia, avremmo delle linee guida da seguire, aggiornate e migliorate dopo l’esperienza Covid. Resta l’impostazione con gli scenari di rischio di più livelli (con l’Hantavirus non siamo nemmeno al primo), resta l’ipotesi dei lockdown se dovesse essercene bisogno, restano le misure di contenimento. Ma sarà più «coordinata» l’attività di acquisto dei vaccini: non verranno accumulate grandi scorte, ma i vaccini saranno resi rapidamente disponibili grazie a contratti di prelazione e all’acquisto congiunto europeo, che garantiscono accesso prioritario alle dosi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Approvato il piano pandemico 2025-2029

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MI TROVO IN INDIA E C’È UNA NUOVA PANDEMIA (o così dicono)

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