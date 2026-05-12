Dopo l’annuncio dell’avvio di ricerche precliniche, le azioni della società farmaceutica Moderna sono aumentate in borsa. Nel frattempo, sono stati segnalati nuovi casi di hantavirus, alimentando le preoccupazioni tra la popolazione riguardo alla diffusione del focolaio. I mercati azionari hanno reagito con rialzi, influenzati dalla notizia delle sperimentazioni in corso, mentre l’incremento dei casi ha mantenuto alta l’attenzione sull’epidemia.

I nuovi casi di hantavirus, oltre ad aumentare i timori tra la popolazione per il diffondersi del focolaio, provocano anche delle conseguenze nei marcati azionari. Ad esempio, Moderna è tra i titoli farmaceutici che più stanno beneficiando dall’allerta sui casi di hantavirus che si sono verificati a bordo della MV Hondius, salpata ieri in direzione Rotterdam. L’azienda statunitense di biotecnologia ha, infatti, guadagnato al Nasdaq quasi 7 punti percentuali negli ultimi 5 giorni: registrando +6,22% solo nella giornata di ieri. Dai 45 dollari ad azione del primo maggio oggi viaggia intorno a 54 dollari e ha toccato picchi oltre i 57 dollari. Gli investitori la valutano, al momento, come l’azienda meglio posizionata per affrontare un’epidemia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, l’azienda Moderna vola in borsa dopo l’annuncio dell’avvio di “ricerche precliniche”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall streetMercati azionari del Vecchio continente sempre deboli ma senza scivoloni dopo l'avvio di Wall Street.

Borsa: Milano al palo (-0,12%) con l'Europa dopo l'avvio di Wall StreetPiazza Affari oscilla si muove sotto la parità (-0,12%) con l'indice Ftse Mib che si mantiene tuttavia sui massimi dal 2000 riagganciati alla vigilia.

Argomenti più discussi: Moderna sta già lavorando a un vaccino contro l’hantavirus; Le azioni di Moderna balzano dell'8% dopo che un cittadino Usa è risultato positivo all’Hantavirus; Hantavirus, progressi e sfide nello sviluppo del vaccino: dati promettenti ma restano ostacoli; Hantavirus, è già corsa al vaccino. Il virologo che lo sta sviluppando: Dati promettenti.

Gira voce che l’azienda Moderna ( già conosciuta durante la pandemia da coronavirus ) stia lavorando già al vaccino contro l’hantavirus. Nel dubbio e nella possibilità di un nuovo lockdown, potreste già partire avvantaggiati ( se non avete un cane ), e comp x.com

Moderna annuncia ricerche sul vaccino contro l'hantavirus in fase iniziale in mezzo a un'epidemia mortale su una nave da crociera, le azioni salgono del 12% - reddit.com reddit

Vaccino Hantavirus in fase di sviluppo (per ora ci guadagna solo Moderna)Non esiste ancora un vaccino contro gli Hantavirus, è solo in fase di sviluppo, ma Moderna sta già facendo affari. money.it