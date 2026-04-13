Le principali borse europee hanno aperto in calo, con Milano che registra una perdita dello 0,5%, in linea con il trend generale del continente. Dopo l'avvio di Wall Street, i mercati azionari europei si mantengono deboli, senza subire forti scivoloni. La giornata si presenta quindi caratterizzata da una certa cautela, con gli investitori che monitorano attentamente le prossime mosse delle piazze finanziarie internazionali.

Mercati azionari del Vecchio continente sempre deboli ma senza scivoloni dopo l'avvio di Wall Street. La Borsa peggiore è quella di Madrid che scende dell'1,4%, con Francoforte che oscilla su un calo di un punto percentuale. In ribasso dello 0,8% Parigi e dello 0,5% Milano, con Londra e Amsterdam in negativo dello 0,4%. Sempre in chiara controtendenza il listino azionario di Budapest dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar: il Budapest Stock Index sale di oltre il 3%. Sulle tensioni attorno allo Stretto di Hormuz restano in forte rialzo il petrolio (+7% a 103 dollari al barile) e il gas, che sale anch'esso di sette punti percentuali attorno ai 47 euro al Megawattora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

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29 OTTOBRE 1929 - IL CROLLO DI WALL STREET