La Borsa di Milano ha aperto in lieve calo, perdendo lo 0,12%, in linea con l'andamento delle altre principali piazze europee, dopo aver assistito a un avvio di giornata positivo a Wall Street. L’indice Ftse Mib si mantiene comunque sopra i livelli più alti toccati nel 2000, anche se la variazione di oggi si muove sotto la parità. La giornata si è caratterizzata da oscillazioni contenute, senza variazioni significative rispetto alle sedute precedenti.

Piazza Affari oscilla si muove sotto la parità (-0,12%) con l'indice Ftse Mib che si mantiene tuttavia sui massimi dal 2000 riagganciati alla vigilia. Segno più per Francoforte (+0,05%) e Londra (-0,03%) mentre Wall Street si avvicina a nuovi record. Sui mercati c'è un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere la pace in Medio Oriente e si punta su un nuovo round di negoziati fra Usa e Iran. Parigi (-0,7%) è invece appesantita dallo scivolone di Hermès e di Kering entrambi in discesa di oltre l'8% dopo i ricavi deludenti anche a causa del conflitto. Il petrolio è in leggero calo (-0,3% a 91 dollari), il gas scende del 2,6% verso i 42 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

Notizie correlate

Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall streetMercati azionari del Vecchio continente sempre deboli ma senza scivoloni dopo l'avvio di Wall Street.

Borsa: l'Europa si conferma positiva con Wall Street, Milano +1,1%Si confermano positivi i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Borsa: Milano al palo (-0,12%) con l'Europa dopo l'avvio di Wall Street; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono la seduta contrastate: S&P500 -0,1% e Nasdaq +0,3%; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono positive, Nasdaq +0,5%. Il Wti sale dell’1% sopra i 112 dollari; Borsa Milano chiusa a Pasquetta, ma Wall Street trema per l'Iran.

Borsa: Milano al palo (-0,12%) con l'Europa dopo l'avvio di Wall StreetPiazza Affari oscilla si muove sotto la parità (-0,12%) con l'indice Ftse Mib che si mantiene tuttavia sui massimi dal 2000 riagganciati alla vigilia. Segno più per Francoforte (+0,05%) e Londra (-0,0 ... ansa.it

Pasquetta col fiato sospeso: Piazza Affari chiusa, ma Wall Street apre in assetto di guerra. Petrolio verso i 150$?Mentre l'Italia si ferma, New York dovrà affrontare l'ultimatum di Trump a Teheran. Brent oltre i 111$ e minacce alle infrastrutture iraniane. it.benzinga.com

Le Borse sono salite nelle prime contrattazioni di mercoledì, seguendo il rally a Wall Street favorito dal calo del petrolio e dalle speranze di colloqui tra Stati Uniti e Iran. https://l.euronews.com/ClEi - facebook.com facebook

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS corre: S&P 500 si avvicina ai record Si spera in altro round di negoziati Usa- #Iran Trattative Israele-Libano, #Rubio: "opportunità storica" Il Tesoro Usa non proroga sospensione sanzioni su greggi x.com