Hantavirus la sindaca Caminiti precisa | Il giovane villese non sarà trasferito allo Spallanzani

La sindaca ha chiarito che il giovane residente nel villese non verrà trasferito all’ospedale Spallanzani. La precisazione arriva dopo che alcune notizie avevano suscitato preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute. Il ragazzo, che si trovava sullo stesso aereo della donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg, ora si trova a casa e sta bene.

"Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta poi per Hantavirus a Johannesburg: Federico è a casa, sta bene e non è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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