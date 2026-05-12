Hantavirus il 25enne calabrese è sintomatico | Sarà trasferito allo Spallanzani L’Oms | 9 casi confermati – La diretta

Un giovane di 25 anni proveniente da Villa San Giovanni, che aveva condiviso il volo con la donna sudafricana deceduta per hantavirus, è attualmente sintomatico e sarà trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma. L’uomo si trovava già in quarantena fiduciaria e, secondo le fonti sanitarie, potrebbe essere a breve sottoposto a ulteriori accertamenti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato un totale di nove casi di hantavirus nel paese.

Sarà stato trasferito allo Spallanzani di Roma il 25enne di Villa san Giovanni già quarantena fiduciaria, dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l’hantavirus. Il ragazzo calabrese avrebbe sintomi riconducibili al virus Andes. In mattinata c’era stato un riscontro rassicurante sul caso veneto legato all’hantavirus. Il tampone effettuato sul turista sudafricano a Padova, finito sotto osservazione dopo essere stato esposto al virus, ha dato esito negativo. La conferma è arrivata da Mara Campitiello, direttrice della prevenzione del ministero della Salute, ai microfoni di Radio anch’io. La dirigente, però, ha...🔗 Leggi su Open.online

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