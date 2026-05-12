Hantavirus la ricerca li studia da 30 anni Ecco quali difese abbiamo davvero

Da oltre trent’anni, la scienza studia l’hantavirus, un agente patogeno che può essere trasmesso dagli animali all’uomo. Recentemente, un episodio avvenuto a bordo di una nave ha riportato l’attenzione sulla presenza di questo virus, che fino a ora era stato poco considerato al di fuori degli ambienti di ricerca. La scoperta ha riacceso il dibattito sulle misure di prevenzione e protezione contro questa malattia.

Il caso della MV Hondius ha riportato l’ hantavirus fuori dal perimetro degli archivi scientifici e dentro una domanda molto concreta: quanto sappiamo davvero di questi patogeni poco frequenti, ma potenzialmente letali? A renderlo un campanello d’allarme non è soltanto la pericolosità del virus, ma il luogo in cui è emerso: uno spazio chiuso, in movimento, attraversato da persone destinate poi a rientrare in Paesi diversi. Da qui nasce la domanda più urgente: esiste oggi un vaccino capace di proteggerci dall’hantavirus? E quanto è vicina la ricerca a trasformare antivirali, anticorpi e candidati vaccinali in strumenti davvero disponibili? L’oggetto di studio.🔗 Leggi su Open.online

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