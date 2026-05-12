Hantavirus la nave ha lasciato Tenerife verso Rotterdam

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave partita da Tenerife si sta dirigendo verso Rotterdam, nei Paesi Bassi. La partenza è avvenuta dopo lo sbarco degli ultimi sei passeggeri. La nave, identificata come Hondius, sarà sottoposta a un intervento di disinfestazione nel porto olandese. Nessun’altra informazione riguardante il motivo della disinfestazione o eventuali dettagli sul viaggio è stata resa nota.

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La nave Hondius ha lasciato Tenerife dopo lo sbarco degli ultimi sei passeggeri e adesso si sta dirigendo verso il porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove verrà sottoposta a disinfestazione. Madrid ha fatto sapere che uno dei 14 passeggeri spagnoli sbarcati è positivo, gli altri 13 negativi. Resta asintomatico il cittadino americano cui è stato riscontrato il virus, mentre un altro passeggero statunitense presenta i sintomi della malattia. Grave la paziente francese. L'Oms ha fatto sapere che sono 9 finora i casi di Hantavirus confermati, 11 quelli sospetti. Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie avverte che nelle prossime settimane potrebbero emergere nuovi contagi tra i passeggeri della Hondius, a causa del lungo periodo di incubazione della malattia, che può arrivare a 45 giorni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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