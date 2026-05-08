Hantavirus la nave ferma a Tenerife E L' Oms | Rischio basso non è una pandemia

Da ilmattino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave ferma a Tenerife è al centro di discussioni legate all'Hantavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio di diffusione a livello mondiale rimane basso e che al momento non si tratta di una pandemia o di un'epidemia in atto. La comunicazione ufficiale sottolinea che non ci sono segnali di un'espansione rapida del virus.

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«Non è l'inizio di una epidemia, né di una pandemia. Il rischio globale resta basso». È con queste parole che il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus prova a raffreddare il clima di allarme internazionale esploso attorno alla nave da crociera MV Hondius, dove un focolaio di hantavirus ha già provocato 3 morti, e 8 contagi: 5 confermati e 3 sospetti. Ma dietro le rassicurazioni dell'Oms resta alta l'attenzione per il ceppo Andes, rara variante trasmessa dai roditori infetti attraverso saliva, urine ed escrementi e unica forma di hantavirus capace, in casi rari (e dopo contatti prolungati), di trasmettersi anche da uomo a uomo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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