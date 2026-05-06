Sabato 9 maggio, la nave da crociera MV Hondius approderà al porto di Granadilla, a Tenerife. La nave è coinvolta in un focolaio di hantavirus, e i passeggeri stranieri saranno evacuati verso i loro Paesi d’origine. La nave rimarrà in porto per le operazioni di evacuazione e eventuali verifiche sanitarie. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle agenzie sanitarie.

La nave da crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato 9 maggio sull’isola di Tenerife (nel porto di Granadilla) e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d’origine. Lo ha annunciato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, dopo la riunione interministeriale alla Moncloa sulla crisi sanitaria. I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti poi in aereo a Madrid, dove trascorreranno un periodo di quarantena in un ospedale militare. L’imbarcazione al momento è ancorata al largo di Capo Verde. Il presidente delle Isole Canarie è contrario alla decisione di Madrid.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hantavirus, la nave da crociera MV Hondius attraccherà a Tenerife

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La nave con il focolaio di hantavirus verso Tenerife. Dopo lo sbarco i passeggeri saranno evacuati verso i Paesi d'origine - facebook.com facebook

"Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com