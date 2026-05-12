La nave crociera Hondius è stata sdoganata e i suoi ultimi 28 passeggeri sono scesi sulla banchina di Granadilla, a Tenerife, dopo che il governo locale aveva impedito l'attracco fin dall’alba di domenica. Il ministero ha disposto una quarantena di sei settimane, e attualmente due italiani si trovano in isolamento. La nave era stata tenuta in porto per diverse ore prima della conclusione delle operazioni di sbarco.

Gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave crociera Hondius, direttamente sulla banchina del porto di Granadilla, a Tenerife, vincendo le resistenze del governo delle Canarie che l'aveva tenuta dall'alba di domenica al largo. Il peggioramento delle condizioni meteo ha complicato l'ultima fase dello sbarco dalla nave focolaio di hantavirus, che ha provocato tre morti e sette contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri, tra cui quello di un cittadino americano risultato positivo. "Missione compiuta" con successo, ha affermato il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - con accanto...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Il ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave HondiusABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani...

Hantavirus, quarantena di 6 settimane, mascherine e test: la circolare del ministero della SaluteLe autorità sanitarie hanno predisposto misure molto rigide per i passeggeri e i contatti considerati ad alto rischio legati al focolaio di...

Argomenti più discussi: Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento; Hantavirus, la Hondius attesa domenica sera a Rotterdam; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Hantavirus, altri tre positivi. In Olanda procedura sanitaria errata: 12 membri staff in quarantena.

NEWS - Hantavirus, Hondius salpata per i Paesi Bassi, Ministero: Quarantena di 6 settimane, due italiani in isolamento ift.tt/Qid7Wkt x.com

L'OMS afferma che l'epidemia di hantavirus su una nave da crociera coinvolge probabilmente la trasmissione da persona a persona reddit

Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamentoPositivi una francese e un americano, erano sulla Hondius. Il ministero della Salute italiano: 'Il rischio resta basso'. Farmindustria: 'Il vaccino è possibile ma siamo fiduciosi che non servirà'. La ... ansa.it