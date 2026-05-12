Sono stati isolati i membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri del volo KLM coinvolto in un caso di hantavirus. Il ministro della salute ha confermato che le autorità stanno seguendo le procedure di monitoraggio e isolamento previste. La quarantena di sei settimane imposta ai soggetti coinvolti è in corso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla gestione sanitaria regionale e sui passi successivi da intraprendere.

? Domande chiave Chi sono i passeggeri monitorati insieme ai marittimi del volo KLM?. Come influirà la quarantena di sei settimane sulla gestione sanitaria regionale?. Perché il Ministero ha dato priorità ai tamponi solo per i sintomatici?. Quali sintomi specifici devono spingere i passeggeri a segnalare il contagio?.? In Breve Quarantena di sei settimane per contatti ad alto rischio e 42 giorni per bassi rischi.. Monitoraggio di una cittadina fiorentina e di un medico sudafricano in Veneto.. Priorità ai tamponi per i pazienti sintomatici secondo le direttive ministeriali.. Coordinamento operativo tra compagnie aeree e uffici Usmaf per il tracciamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: isolati i marittimi del volo KLM, Schillaci rassicura

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