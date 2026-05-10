Quattro passeggeri sono arrivati a Roma con un volo KLM proveniente da Johannesburg. A bordo del medesimo volo c'era anche una donna che, dopo aver soggiornato in Sudafrica, è stata ricoverata e successivamente è deceduta a causa di un'infezione da Hantavirus. Le quattro persone italiane sono attualmente in buona salute e non presentano sintomi della malattia.

ROMA – Le quattro persone giunte a Roma con il volo Klm sul quale, a Johannesburg, era salita per pochi minuti una donna poi ricoverata e deceduta per Hantavirus, sono in buone condizioni. I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati ieri mattina, 9 maggio, dal Ministero della Salute alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Le loro condizioni non destano preoccupazioni e nessuno di loro manifesta alcun sintomo riconducibile a un contagio da Hantavirus. Si tratta di un uomo residente in provincia di Napoli, una donna residente a Firenze, un giovane marittimo della provincia di Reggio Calabria e un cittadino sudafricano che sta osservando la quarantena a Padova.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hantavirus: stanno bene i 4 passeggeri in Italia del volo KLM

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