Hantavirus individuato un contatto a Milano | è un turista britannico che ha volato con la moglie della prima vittima

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato individuato un turista britannico considerato un contatto Hantavirus. L’uomo ha viaggiato insieme alla moglie della prima vittima a bordo di un volo tra Sant’Elena e Johannesburg. La scoperta è avvenuta martedì 12 maggio, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sul suo stato di salute o sulle misure adottate. La persona si trova sotto osservazione.

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Milano – E' stato rintracciato oggi, martedì 12 maggio,  a Milano un turista britannico che viene considerato un contatto Hantavirus   poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima.  Lo rende noto il ministero della Salute. L'Italia - spiega il ministero - ha ricevuto la se gnalazione dal governo britannico e il ministero della Salute, con il supporto del ministero dell'Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all' ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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