Hantavirus individuato un contatto a Milano | è un turista britannico che ha volato con la moglie della prima vittima

A Milano è stato individuato un turista britannico considerato un contatto Hantavirus. L’uomo ha viaggiato insieme alla moglie della prima vittima a bordo di un volo tra Sant’Elena e Johannesburg. La scoperta è avvenuta martedì 12 maggio, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sul suo stato di salute o sulle misure adottate. La persona si trova sotto osservazione.

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Milano – E' stato rintracciato oggi, martedì 12 maggio, a Milano un turista britannico che viene considerato un contatto Hantavirus poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. Lo rende noto il ministero della Salute. L'Italia - spiega il ministero - ha ricevuto la se gnalazione dal governo britannico e il ministero della Salute, con il supporto del ministero dell'Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all' ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hantavirus, individuato un contatto a Milano: è un turista britannico che ha volato con la moglie della prima vittima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, individuato a Milano un turista inglese a rischio: è in quarantena al SaccoÈ stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato "contatto a rischio contagio da hantavirus". Hantavirus, ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima. Così la Spagna si prepara all’arrivo della naveTre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie... Argomenti più discussi: Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Hantavirus, l’OMS: Non è l’inizio di una nuova pandemia; Allarme Hantavirus, iniziato sbarco dalla nave del focolaio: le news. La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da #HantavirusAndes in seguito alla comunicazione ufficiale arrivat x.com Oggi ho imparato che un focolaio di hantavirus negli Stati Uniti è già accaduto. Questo è avvenuto nella regione delle Four Corners del Sud Ovest Desertico nel 1993, causato da un'esplosione della popolazione di roditori grazie alle condizioni rigogliose creat reddit Hantavirus, un napoletano a contatto con un contagiato: attivate procedure di sorveglianza in CampaniaUn cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal ... ilmattino.it