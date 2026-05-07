Hantavirus ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima Così la Spagna si prepara all’arrivo della nave

In Olanda una hostess è stata ricoverata dopo aver avuto contatto con una vittima di hantavirus, mentre in Spagna si prepara l’arrivo di una nave. Tre persone sono decedute, tra cui una coppia olandese e una donna tedesca, e altri quattro sono risultati contagiati, incluso un medico di bordo. Sono state eseguite evacuazioni sanitarie di emergenza e si osserva un possibile rischio di trasmissione tra esseri umani.

Tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie d’emergenza e l’allarme per un raro virus che potrebbe trasmettersi anche tra esseri umani. È quanto sta accadendo sulla MV Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata nell’Atlantico dopo un focolaio di hantavirus che ha spinto le autorità sanitarie europee ad alzare il livello di attenzione. L’imbarcazione è salpata il 1° aprile da Ushuaia, nell’estremo sud della Patagonia argentina, ed è diretta verso Tenerife, nelle Isole Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato 9 maggio nel porto di Granadilla. Le autorità spagnole hanno disposto che tutti i passeggeri restino confinati sulla nave fino all’arrivo degli aerei predisposti per il rimpatrio sanitario.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Hantavirus, la Spagna prepara il piano per l’arrivo della nave. Vittime, contagi, evacuazioni: cosa sappiamoTre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie... Hantavirus crociera, la Spagna accoglierà la nave: l’arrivo è previsto entro quattro giorni“La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”. Altri aggiornamenti Si parla di: Franco Botto è morto, addio all'uomo del Tonno insuperabile: era diventato popolare negli anni '80 grazie a uno spot tv. Hantavirus, hostess di volo ricoverata in Olanda: contatti con la donna morta a Johannesburg. La nave da crociera in viaggio verso le CanarieL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di Hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. L’imbarcazione è attualmente al ... leggo.it Virus crociera: ricoverata con sintomi hostess in OlandaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it