Nessun allarme per l’hantavirus negli aeroporti di Palermo e Catania. In entrambe le strutture non sono stati adottati protocolli sanitari specifici o misure di sicurezza legate alla diffusione del virus. La notizia arriva in un momento in cui si parla molto di rischi sanitari in relazione a diverse malattie, ma finora nelle due principali aree di transito in Sicilia non sono stati riscontrati casi o segnalazioni ufficiali.

Negli aeroporti di Palermo e Catania non è stato attivato alcun protocollo sanitaria legato all’ hantavirus. Anche le tre autorità portuali, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale e Stretto, non hanno ricevuto particolari indicazioni e non hanno predisposto iniziative che riguardino il rischio virale. «E' un semplice focolaio epidemico tant'è che non sono scattati speciali protocolli di controllo nei porti visto che è proprio l’Usmaf che effettua eventuali procedure» dice il direttore dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera Sicilia-Calabria Claudio Pulvirenti. «Noi effettuiamo i monitoraggi grazie al lavoro dei comandanti delle navi che sono i nostri principali collaboratori» aggiunge.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, in Sicilia nessun allarme negli aeroporti e nei porti

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