Nelle ultime ore, i porti della Sicilia sono rimasti chiusi a causa di merci ferme in attesa di scarico. Nel frattempo, i trasportatori hanno avviato uno sciopero di cinque giorni per protestare contro l’aumento del costo dei carburanti. Mentre le quotazioni del greggio si riducono, un rappresentante di Confindustria ha segnalato la possibilità di future carenze di medicinali nei prossimi mesi.

Il rischio rincari e carenze, quale effetto del blocco prolungato del canale di Hormuz, colpisce sempre più settori. Dopo i voli e i traghetti, ora il problema degli aumenti e delle difficoltà per i rifornimenti interessa il settore farmaceutico. A lanciare l’allarme è Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro studi, azionista e membro del board di Menarini, nel corso di un evento promosso da Farmindustria a Roma. «Le forniture a livello globale sono tutte connesse e i produttori di principi attivi sono energivori» quindi risentono in modo importante degli aumenti delle fonti fossili. A questo si aggiunge il rincaro dell’alluminio, usato per il confezionamento dei farmaci.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merci ferme nei porti della Sicilia. Scatta l’allarme farmaci per l’estate

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