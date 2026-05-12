hantavirus in sicilia alzato il livello di attenzione

In Sicilia è stato deciso di aumentare la vigilanza sull'Hantavirus, seguendo l'esempio di altre regioni italiane. La notizia arriva da un comunicato ufficiale che segnala un incremento delle misure di controllo per prevenire eventuali casi. Al momento, non sono stati segnalati nuovi contagi, ma le autorità hanno scelto di rafforzare i controlli e le procedure di monitoraggio sul territorio.

« Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, abbiamo alzato il livello di attenzione sull'Hantaviru s». Lo ha detto Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) siciliano, che ieri ha firmato una circolare indirizzata ai direttori generali, sanitari e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali, oltre ai direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale. Scalzo ha richiamato all’attenzione le strutture sanitarie, in considerazione dell’importanza degli eventi segnalati e delle possibili ricadute di carattere epidemiologico, e...🔗 Leggi su Feedpress.me

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