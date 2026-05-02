Clima dal 1993 livello mare si è alzato di 10 centimetri

Dal 1993, il livello del mare si è innalzato di circa 10 centimetri, secondo il Rapporto sullo stato del clima europeo 2025 pubblicato da Copernicus. Il documento analizza i rischi legati al riscaldamento globale e all’aumento delle acque marine, evidenziando come i cambiamenti climatici abbiano effetti tangibili sui livelli marini. La pubblicazione fornisce dati aggiornati e approfondimenti sui mutamenti ambientali in atto nel continente europeo.

AGI - I rischi legati al riscaldamento globale, e al conseguente innalzamento del livello del mare, sono al centro del Rapporto sullo stato del clima europeo 2025 pubblicato da Copernicus. Proprio per contrastare i fenomeni legati al cambiamento climatico, l’ Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) ricorda “l’ esigenza di infrastrutture idrauliche come invasi e reti di collegamento, capaci di calmierare l’estremizzazione degli eventi atmosferici ”. Riscaldamento accelerato in Europa. La Regione Artica è quella che globalmente si riscalda più velocemente e il continente europeo dagli anni ’80 del secolo scorso si sta riscaldando il doppio rispetto alla media globale (+0,56 C per ogni decennio contro i +0,27 della media globale; nel 2025: +0,87 in Europa, +0,44 media globale).🔗 Leggi su Agi.it

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