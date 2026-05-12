Hantavirus il paziente in Veneto è risultato negativo al test

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente in Veneto sottoposto ai test per l’Hantavirus è risultato negativo. La notizia è stata comunicata dalla direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. La persona era stata sottoposta ai controlli dopo aver manifestato alcuni sintomi, ma i risultati delle analisi hanno escluso la presenza del virus. La situazione non sembrerebbe quindi preoccupante in questa fase.

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È risultato negativo al test per l'hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a un programma radiofonico. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato lunedì sera. "Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi", ha spiegato Campitiello, "ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e che abbia un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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