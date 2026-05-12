Hantavirus il giovane villese Amaretti | Sto bene e non sono stato trasferito

Un giovane residente nel comune di Villese ha diffuso una comunicazione per chiarire la propria situazione sanitaria. Attraverso una breve dichiarazione, ha affermato di stare bene e di non essere stato trasferito in un’altra struttura. La sua precisazione arriva in risposta a notizie circolate recentemente riguardo a un possibile ricovero o spostamento legato a un caso di Hantavirus.

"Sto bene e smentisco tutto quello che è stato scritto. Non è venuto nessuno e non sono stato trasferito. Non so come sia uscita questa notizia. Non ho chiamato nessuno, non mi hanno fatto alcun test. Li faranno domattina a tutte le persone in quarantena, me compreso. Ma non c'entra niente una.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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