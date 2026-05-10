Hantavirus chi sono i 4 passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia | Sto bene ma lunedì farò le analisi

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia sono attualmente in quarantena fiduciaria quattro persone dopo un caso di Hantavirus registrato a bordo di una nave in viaggio verso Tenerife. Tra loro ci sono una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Una di queste persone ha dichiarato di sentirsi bene, anche se lunedì si sottoporrà alle analisi. Nessuna di loro ha manifestato sintomi gravi al momento.

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Una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Sono quattro le persone finite sotto sorveglianza in Italia dopo il caso del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave Mv Hondius che oggi è arrivata a Tenerife. I quattro erano sul volo Klm.🔗 Leggi su Today.it

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