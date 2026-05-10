Hantavirus chi sono i 4 passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia | Sto bene ma lunedì farò le analisi
In Italia sono attualmente in quarantena fiduciaria quattro persone dopo un caso di Hantavirus registrato a bordo di una nave in viaggio verso Tenerife. Tra loro ci sono una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Una di queste persone ha dichiarato di sentirsi bene, anche se lunedì si sottoporrà alle analisi. Nessuna di loro ha manifestato sintomi gravi al momento.
Una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Sono quattro le persone finite sotto sorveglianza in Italia dopo il caso del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave Mv Hondius che oggi è arrivata a Tenerife. I quattro erano sul volo Klm.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Hantavirus, nave da crociera Hondius a Tenerife: sbarco blindato, quattro italiani in quarantena fiduciariaLa nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla a Tenerife.
Hantavirus, fiorentina in quarantena. Era sullo stesso volo della vittima: “Sto bene, sedeva lontana da me”Firenze, 10 maggio 2026 – L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 11 quando il Ministero della salute ha contattato la Regione Toscana.