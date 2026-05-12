Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio di diffusione dell’hantavirus resta basso, ma si prevedono possibili nuovi casi. Dopo che le operazioni di evacuazione dalla nave da crociera sono state concluse, la nave coinvolta nel focolaio di hantavirus andes, variante trasmissibile tra esseri umani, è stata messa in sicurezza. La vigilanza dei governi di diversi paesi rimane alta per monitorare eventuali sviluppi.

Terminate le operazioni di evacuazione dalla MV Hondius, la nave da crociera su cui è scoppiato un focolaio di hantavirus andes (la variante trasmissibile da uomo a uomo), la vigilanza dei governi di mezzo mondo rimane ai massimi livelli. Isolamento, procedure mediche rafforzate, la pronta identificazione di tutte le persone entrate in contatto. La speranza è che l’esperienza del Covid abbia fornito il corretto “addestramento” per evitare il ripetersi di un’altra pandemia, il cui rischio viene al momento considerato “quasi nullo” da Oms ed esperti. Le parole del capo dell’Oms. “La valutazione dell’Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso”; lo ha ripetuto anche oggi, in conferenza stampa da Madrid, il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hantavirus, il capo dell’Oms: “Rischio debole, ma potremmo registrare altri contagi”

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