Hantavirus il 25enne che si trovava sull’aereo con la donna malata ha sviluppato dei sintomi | sarà testato allo Spallanzani

Da thesocialpost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni che viaggiava su un aereo insieme a una donna infetta da hantavirus ha manifestato dei sintomi e sarà sottoposto a test presso l’ospedale Spallanzani. Nel frattempo, è stato segnalato un focolaio di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America e diretta a Capo Verde. Le autorità stanno monitorando la situazione per verificare eventuali ulteriori contagi.

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Un focolaio di hantavirus è stato registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America per Capo Verde. Dopo l’evacuazione dei passeggeri rimasti a bordo, lunedì sera la nave è ripartita per Rotterdam con a bordo solo 26 membri dell’equipaggio e la salma della terza vittima dell’Hantavirus, una donna tedesca morta il 2 maggio. Il primo passeggero a manifestare i sintomi, cinque giorni dopo la partenza, è stato un olandese di 70 anni, poi deceduto. Il 24 aprile vengono fatti sbarcare 29 passeggeri. Il 26 aprile muore la moglie della prima vittima. Il 27 aprile un altro passeggero, britannico, viene ricoverato in Sudafrica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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