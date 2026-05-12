Hantavirus il 25enne che si trovava sull’aereo con la donna malata ha sviluppato dei sintomi | sarà testato allo Spallanzani

Un giovane di 25 anni che viaggiava su un aereo insieme a una donna infetta da hantavirus ha manifestato dei sintomi e sarà sottoposto a test presso l’ospedale Spallanzani. Nel frattempo, è stato segnalato un focolaio di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America e diretta a Capo Verde. Le autorità stanno monitorando la situazione per verificare eventuali ulteriori contagi.

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Un focolaio di hantavirus è stato registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America per Capo Verde. Dopo l’evacuazione dei passeggeri rimasti a bordo, lunedì sera la nave è ripartita per Rotterdam con a bordo solo 26 membri dell’equipaggio e la salma della terza vittima dell’Hantavirus, una donna tedesca morta il 2 maggio. Il primo passeggero a manifestare i sintomi, cinque giorni dopo la partenza, è stato un olandese di 70 anni, poi deceduto. Il 24 aprile vengono fatti sbarcare 29 passeggeri. Il 26 aprile muore la moglie della prima vittima. Il 27 aprile un altro passeggero, britannico, viene ricoverato in Sudafrica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hantavirus, il 25enne che si trovava sull’aereo con la donna malata ha sviluppato dei sintomi: sarà testato allo Spallanzani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo insorgenza sintomi, Rampelli (FdI): “No ad allarmismi”Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: «Sarà trasferito allo Spallanzani». L’Oms: 9 casi confermati – La direttaSarà stato trasferito allo Spallanzani di Roma il 25enne di Villa san Giovanni già quarantena fiduciaria, dopo aver viaggiato sullo stesso volo della... Argomenti più discussi: Hantavirus, come stanno gli italiani in isolamento? Parla il 25enne in quarantena: Non sono preoccupato; Hantavirus, parla il 25enne italiano sul volo della donna morta: Sto bene, in aereo ci hanno detto che una passeggera si era sentita male; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria anche per 25enne calabrese ++; Hantavirus: 24enne campano in quarantena obbligatoria per 45 giorni. Hantavirus, quarantena obbligatoria anche per il 25enne calabrese Federico Amaretti - x.com Hantavirus, il 25enne che si trovava sull’aereo con la donna malata ha sviluppato dei sintomi: sarà testato allo SpallanzaniUn focolaio di hantavirus è stato registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America per Capo Verde. Dopo ... thesocialpost.it