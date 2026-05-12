Hantavirus 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo insorgenza sintomi Rampelli FdI | No ad allarmismi

Un giovane di 25 anni proveniente dalla Calabria è stato trasferito al centro specializzato in seguito all’insorgenza di sintomi sospetti legati a un caso di hantavirus. La notizia ha generato alcune reazioni pubbliche, tra cui quella del vicepresidente della Camera, che ha commentato come il rischio di contagio sia limitato al contatto diretto. La vicenda è seguita da vicino dalle autorità sanitarie, senza che siano stati segnalati altri casi.

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Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “La possibilità del contagio è limitata al contatto diretto. L'attenzione del ministero della Salute è alta e l'Oms ha confermato che non c'è allarme”, ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia Il 25enne ca.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo insorgenza sintomi, Rampelli (FdI): “No ad allarmismi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani: "È sintomatico"Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di RomaIl marittimo 25enne calabrese che si trovava già in quarantena per l'hantavirus sarà trasferito presso l'ospedale Spallanzani di Roma in quanto... Argomenti più discussi: 25enne calabrese sintomatico all'Hantavirus, trasferito allo Spallanzani di Roma; Hantavirus, altri contagi fra i passeggeri sbarcati dalla Hondius. Schillaci: In Italia cautela ma nessun pericolo; Hantavirus, allarme oggi a Tenerife: arriva la nave del contagio; Hantavirus, calabrese di 25 anni sintomatico al virus sarà ricoverato allo Spallanzani. Hantavirus, trasferito allo Spallanzani il 25enne calabrese in isolamento: Sintomi compatibili con il virus. I casi confermati a livello globale sono 9, comprese le tre vittime. @ultimoranet x.com Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di Roma. L’Oms conferma 11 casi. Grave una franceseAvrebbe sintomi riconducibili dell’Hantavirus il 25 enne calabrese che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quant ... affaritaliani.it