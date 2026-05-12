L’hantavirus è tornato a essere al centro dell’attenzione dopo che un focolaio si è sviluppato a bordo di una crociera. Attualmente in Italia, quattro persone sono in sorveglianza attiva, ma non presentano sintomi. Gli esperti hanno condiviso alcune raccomandazioni per chi si appresta a viaggiare in aree potenzialmente a rischio, sottolineando l’importanza di adottare precauzioni specifiche per evitare il contagio.

AGI - L’ hantavirus continua a far parlare di sé. Terminata la crociera dove si è sviluppato il focolaio del virus, al momento in Italia ci sono solo quattro persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale e prive di sintomi. Il focolaio di hantavirus . "Il focolaio di Hantavirus sembra riguardare un numero limitato di persone. La situazione è sotto osservazione e, per quanto si sa, è considerata sotto controllo per la popolazione generale – spiega la Professoressa Cristina Mussini, Presidente SIMIT, la Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali -. Le autorità sanitarie stanno puntando molto sul tracciamento dei contatti. Tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi confermati sono state identificate e poste in quarantena.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: i consigli degli esperti per chi viaggia

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Norovirus outbreak reported on a cruise ship | Health Wealth

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