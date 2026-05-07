Sono saliti a otto i casi di hantavirus rilevati tra i passeggeri e l’equipaggio di una crociera che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali. Tra i vari ceppi, quello Andes è l’unico noto per essere trasmissibile da uomo a uomo. Le autorità stanno cercando di rintracciare i contatti dei passeggeri già sbarcati, nel tentativo di contenere eventuali ulteriori rischi.

Milano, 6 maggio 2027 – Sono saliti a 8 i casi di hantavirus nella crociera finita sotto il faro delle autorità sanitarie mondiali. In Svizzera è stato comunicato un altro caso “identificato in un passeggero della nave da MV Hondius ", ha comunica ieri l'Organizzazione mondiale della sanità, in un post diffuso anche via X. "L'uomo - spiega l'agenzia Onu per la salute - aveva risposto a un'e-mail dell'operatore della nave, che informava i passeggeri dell'evento sanitario" verificatori a bordo "e si è presentato in un ospedale di Zurigo, in Svizzera, dove sta ricevendo le cure necessarie”. Il ministero della Salute svizzero ha specificato che il paziente è risultato positivo al test.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, è il ceppo Andes trasmissibile da uomo a uomo. Si tenta di tracciare i contatti dei passeggeri già scesi dalla crociera

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