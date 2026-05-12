Un giovane di 24 anni residente a Torre del Greco è in isolamento in attesa di ricevere i risultati di un secondo test. Il primo tampone, effettuato per verificare eventuali infezioni da Hantavirus, è risultato negativo. Nonostante questa notizia, le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente la situazione a causa della presenza del rischio legato all’Hantavirus Andes nella regione.

"> Il primo tampone del marittimo di 24 anni, residente a Torre del Greco, ha dato esito negativo, ma l’attenzione rimane alta a causa del rischio Hantavirus Andes in Campania. Situazione sanitaria in allerta. In Campania si registra un’importante attenzione sanitaria per il rischio di Hantavirus Andes, un virus trasmesso da roditori. Il giovane marittimo, rientrato da un volo internazionale, è attualmente in quarantena obbligatoria dopo aver avuto contatti con una passeggera olandese, deceduta a causa di questa infezione. Sebbene il ragazzo risulti asintomatico e il primo tamponamento abbia dato un esito negativo, le autorità regionali hanno deciso di attuare misure di massima cautela.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hantavirus: giovane di Torre del Greco in isolamento attende nuovi risultati del test.

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