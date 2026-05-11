Hantavirus quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco | isolamento di 45 giorni

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco è stato messo in quarantena obbligatoria per 45 giorni dopo aver condiviso il volo con una donna sudafricana successivamente deceduta. Il passeggero fa parte di un gruppo di quattro persone che erano a bordo dello stesso aereo. La decisione è stata presa in seguito alla scoperta del caso di hantavirus associato alla donna.

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É stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorniIl passeggero greco a bordo della nave MV Hondius, colpita da una epidemia letale di Hantavirus, sarà messo in quarantena per 45 giorni. Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantenaTempo di lettura: 2 minutiÈ di Torre del Greco il marittimo di 24 anni risultato tra i quattro italiani posti in via precauzionale in quarantena a... Argomenti più discussi: Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++; Hantavirus, proseguono i rimpatri. Cittadino Usa risultato positivo; Hantavirus, marittimo di Torre del Greco in quarantena precauzionale: è asintomatico. Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del GrecoÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta ... ilmattino.it