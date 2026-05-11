Ordinanza Hantavirus Torre del Greco disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne in isolamento a casa
Un giovane di 24 anni di Torre del Greco, che aveva condiviso il volo con una donna infetta da Hantavirus, è stato sottoposto a tampone e il risultato è risultato negativo. La sua posizione è attualmente in isolamento domiciliare, mentre un’ordinanza ha disposto la quarantena obbligatoria. La decisione si basa sulle procedure previste in situazioni di potenziale esposizione a malattie infettive. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate è stato comunicato.
Il 24enne di Torre del Greco che era a bordo del volo con la donna contagiata da Hantavirus è risultato negativo al primo tampone. Dovrà rifarlo tra 48 ore. È a casa nel Napoletano in quarantena.🔗 Leggi su Fanpage.it
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