Ordinanza Hantavirus Torre del Greco disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne in isolamento a casa

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco, che aveva condiviso il volo con una donna infetta da Hantavirus, è stato sottoposto a tampone e il risultato è risultato negativo. La sua posizione è attualmente in isolamento domiciliare, mentre un’ordinanza ha disposto la quarantena obbligatoria. La decisione si basa sulle procedure previste in situazioni di potenziale esposizione a malattie infettive. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate è stato comunicato.

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