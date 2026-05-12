Hantavirus Federico sta bene e non ha sintomi la sindaca di Villa san Giovani sul 25enne in quarantena L’Oms | 9 casi confermati – La diretta
Il 25enne di Villa San Giovanni, che si trovava in quarantena dopo aver condiviso il volo con la donna sudafricana deceduta per hantavirus, sta bene e non presenta sintomi. La sindaca del paese ha confermato la sua condizione. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che sono stati confermati nove casi di hantavirus nel paese. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie locali e internazionali.
Sta bene e non ha sintomi il 25enne di Villa san Giovanni, in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l’ hantavirus. A smentire le voci sul suo ricovero allo Spallanzani di Roma è la sindaca Giusy Caminiti, che ha sentito sia il ragazzo che l’azienda sanitaria locale. Domani 11 maggio saranno spediti al centro di malattie infettive di Roma i campioni biologici, per le analisi previste dal protocollo sanitario. In mattinata c’era stato un riscontro rassicurante sul caso veneto legato all’hantavirus. Il tampone effettuato sul turista sudafricano a Padova, finito sotto osservazione dopo essere stato esposto al virus, ha dato esito negativo.🔗 Leggi su Open.online
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