Hantavirus ecco dove è presente il topo che fa paura per i contagi L?antidoto migliore? L?igiene delle città

Il 2 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un focolaio di malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera. Insieme a questa notizia, si è diffusa anche la preoccupazione per la presenza di topi che possono trasmettere l’hantavirus, un virus potenzialmente pericoloso. La diffusione di questi roditori nelle aree urbane e il loro ruolo nel contagio sono al centro delle discussioni sulla prevenzione e sull’igiene pubblica.

L'allerta è scattata il 2 maggio, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera con 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. A oggi, non ci sono segnalazioni di casi umani di infezione da hantavirus sul territorio nazionale. Il rischio per la popolazione generale dell'Unione Europea è considerato molto basso dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. Il virus, ricordiamo, non si trasmette facilmente. Va considerato improbabile che possa determinare numerosi casi o una epidemia diffusa nella comunità. Questo, è ben chiaro, a condizione che vengano applicate le misure di prevenzione e di controllo delle infezioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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