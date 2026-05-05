Gianni Rezza ha spiegato che, riguardo ai casi di Hantavirus riscontrati su una nave da crociera, i contagi tra persone sono rari. Ha precisato che i casi di infezione tra gli ospiti e l’equipaggio sono stati pochi e che non ci sono evidenze di trasmissione da uomo a uomo. Rezza ha inoltre confermato che l’origine dei casi è stata collegata a contatti con roditori presenti a bordo, senza coinvolgimento di altre persone.

La trasmissione dell’Hantavirus da uomo a uomo è “molto rara”. Lo precisa Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, cercando di spegnere gli allarmismi sul focolaio scoppiato nella nave Mv Hondius al largo di Capo Verde, che ha provocato tre morti su cinque casi confermati e due sospetti. Nonostante le ipotesi sul contagio a bordo avanzate dall’Oms, l’esperto epidemiologo ha fatto chiarezza sulla diffusione del virus tra esseri umani. I casi di Hantavirus sulla nave da crociera L’allerta dell’Oms sulla da nave da crociera in viaggio lungo l’oceano Atlantico è scattata dopo la scoperta dell’hantavirus nei primi due pazienti che hanno manifestato i sintomi, nella seconda metà di aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, Gianni Rezza fa chiarezza sui contagi: "Rari da uomo a uomo"

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La #Hondius potrebbe dirigersi alle Canarie. Sono sette i casi sospetti di #hantavirus x.com