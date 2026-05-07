Hantavirus la mappa dei contagi | dove è arrivata la malattia? Il percorso della nave e il tracciamento dei passeggeri

L'epidemia di Hantavirus collegata alla nave da crociera MV Hondius ha portato all’attivazione di misure di sorveglianza in tre continenti. Le autorità sanitarie stanno monitorando i casi di contagio e tracciando i passeggeri a bordo, mentre si analizza il percorso della nave e i luoghi visitati durante il viaggio. La diffusione della malattia ha suscitato attenzione internazionale, con interventi coordinati tra diverse regioni.

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