Due passeggeri americani, una coppia, sono stati trasportati all'ospedale universitario di Atlanta dopo essere stati colpiti da hantavirus. I due sono gli ultimi membri dell'equipaggio di una nave da crociera interessata da un'epidemia di questa malattia. La nave aveva attraccato in un porto prima di raggiungere la destinazione finale, portando i contagiati all'attenzione delle autorità sanitarie.

Gli ultimi passeggeri rimasti su una nave da crociera colpita da un’epidemia di hantavirus sono arrivati lunedì all’Emory University Hospital di Atlanta: si tratta di due passeggeri americani, una coppia. Uno di loro presenta sintomi lievi e verrà sottoposto al test per l’hantavirus. Tre passeggeri sono morti e sei persone con casi confermati o sospetti sono in quarantena, secondo l’OMS. “E questa mattina è stato chiesto all’Unità per le malattie trasmissibili gravi di Emory di ricevere due persone dalla nave da crociera MVS-Hondius dopo la loro evacuazione dalle Isole Canarie”, ha detto il Dott. Aneesh Mehta, specialista in malattie infettive presso Emory Healthcare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, due pazienti arrivano all'ospedale universitario Emory di Atlanta

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Hantavirus patients arrive at Hartsfield-Jackson airport

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