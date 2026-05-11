Due italiani si trovano in quarantena obbligatoria in relazione a un focolaio di Hantavirus associato alla nave da crociera MV Hondius. Le autorità hanno disposto la misura dopo che i due avevano condiviso lo stesso volo di una donna sudafricana successivamente deceduta a causa del virus. Le persone coinvolte sono residenti in Calabria e Campania. L’attenzione rimane alta sul caso, che coinvolge anche altri passeggeri del viaggio.

Alta l'attenzione sul focolaio di Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius. In Calabria e Campania due ragazzi sono stati messi in quarantena obbligatoria per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna sudafricana poi deceduta. Tra Italia e estero, risultano in totale otto casi confermati, due probabili e tre decessi Cresce l’attenzione attorno al focolaio diHantavirus Andescollegato alla nave da crocieraMV Hondius. Diversi passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati posti inisolamento precauzionalein vari Paesi, compresa l’Italia, dopo il decesso di unadonna sudafricanache aveva viaggiato su un volo KLM insieme ad altri marittimi oggi sotto sorveglianza sanitaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, il bilancio dei contagi: due italiani in quarantena obbligatoria

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