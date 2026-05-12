Un nuovo focolaio di Hantavirus si è verificato in alcune aree rurali, con i primi sintomi che si manifestano dopo un periodo di incubazione. A differenza del Covid-19, il ceppo Andes non si trasmette durante la fase di incubazione né attraverso persone asintomatiche, facendo sì che l’isolamento rappresenti l’unico metodo efficace per contenere la diffusione. Le autorità sanitarie hanno sottolineato l’importanza di rispettare le misure di quarantena e di evitare contatti con persone infette.

Per il virus Andes, l’unico ceppo degli Hantavirus per cui è stata documentata la capacità ditrasmissione da uomo a uomo, il tempo massimo di incubazione è di 6 settimane, quello medio è di 23 giorni. Se si ricostruisce la catena dei contatti, sorvegliando le persone e mettendole in isolamento, si può ssere ragionevolmente certi che venga evitata un’ulteriore diffusione. Ecco perché sarebbe utile rintracciare anche chi è sceso prima dalla nave., Quanto è alto il rischio pandemia? Non è un virus sconosciuto come lo era il Covid-19 all’inizio. Il rischio di pandemia rimane molto basso, non siamo davanti a una documentata catena di trasmissioni al di fuori dell’episodio sulla nave.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, dai primi sintomi alla catena di contatti: perché l'isolamento è l'unica misura efficace

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