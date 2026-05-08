Funzionari ed esperti argentini stanno cercando di capire se il loro Paese sia all'origine dell'epidemia di Hantavirus che ha colpito la nave da crociera MV Hondius nell'Oceano Atlantico. L'emergenza sanitaria a bordo della nave si verifica mentre l'Argentina registra un'impennata di casi di Hantavirus che molti ricercatori locali nel campo della sanità pubblica attribuiscono agli effetti acceleranti del cambiamento climatico. L'Argentina, da dove è partita la crociera, è regolarmente classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come il Paese con la più alta incidenza di questa rara malattia trasmessa dai ratti in America Latina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, "capsule di isolamento" sulla nave della morte: la misura estrema

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