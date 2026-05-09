Gianni Rezza | Con l' hantavirus rischio basso per gli italiani ma giuste le precauzioni

Un rappresentante delle autorità sanitarie ha dichiarato che il rischio di infezione da hantavirus per i quattro italiani presenti a bordo di un aereo proveniente da Johannesburg è considerato molto basso. La precisazione arriva dopo che alcuni passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo prima della partenza, a causa della presenza di una donna malata a bordo. Le persone coinvolte non avrebbero avuto contatti stretti con la donna.

Il rischio di infezione da hantavirus per i 4 italiani a bordo dell'aereo diretto da Johannesburg ad Amsterdam, “è davvero molto basso, non avendo queste persone apparentemente avuto contatti ravvicinati o prolungati con la donna malata, fatta scendere dall'aereo prima della partenza”. Hantavirus.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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